MARVEL’S AVENGERS BETA aperta a tutti nel Weekend (Di venerdì 21 agosto 2020) Questo Weekend, durante la Open BETA, SQUARE ENIX® darà ai giocatori la possibilità di provare gratuitamente Marvel’s AVENGERS, offrendo ai supereroi in erba una vasta esperienza di gioco prima della sua pubblicazione mondiale il 4 settembre. La Open BETA di Marvel’s AVENGERS sarà disponibile dal 21 al 23 agosto per tutti i giocatori PlayStation®4, Xbox One e PC. La BETA include quattro missioni Eroe della campagna singleplayer, tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. Questi contenuti si sommano per darvi ore e ore di azione eroica! Le Zone di guerra e le Zone di atterraggio possono essere affrontate in solitaria, con un eroe qualsiasi insieme ai compagni guidati ... Leggi su gamerbrain

