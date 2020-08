Martina Colombari, bikini verde mozzafiato, a 45 anni manda in delirio i followers (Di venerdì 21 agosto 2020) L’affascinante showgirl Martina Colombari ha deliziato il pubblico del web con uno scatto social in costume dove risaltano le sue forme perfette Fonte Instagram – @martyColombariAlla rassegna delle “belle delle estate 2020” non poteva mancare lei, che nonostante gli anni che passano (ha toccato quota 45 primavere) mantiene sempre un gran fascino. Martina Colombari ha deciso di stupire i suoi fan con uno scatto su instagram da fare invidia alle 20enni. Certo i tempi di Miss Italia sono ormai lontani, ma un po’ come il buon vino, sembra migliorare nel tempo. Nel corso della sua vacanza in compagnia del marito Billy Costacurta, con cui ha superato diversi momenti di flessione e crisi, è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo per ... Leggi su chenews

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: La denuncia di Martina Colombari: 'Sui social mi insultano per la magrezza' #Pomeriggio5 #rewind - pomeriggio5 : La denuncia di Martina Colombari: 'Sui social mi insultano per la magrezza' #Pomeriggio5 #rewind - frasfigalovemik : Quello che le Ragazze non Dicono - Martina Colombari - Film Completo by ... - DavideDiTrapan4 : Martina Colombari. -

Ultime Notizie dalla rete : Martina Colombari Martina Colombari, bikini da Miss Italia: a 45 anni, un prodigio della natura LiberoQuotidiano.it Martina Colombari senza trucco: a 45 anni in bikini è più in forma che mai

Ferragosto è appena passato e le star sembrano non avere alcuna intenzione di ritornare alla "normale" quotidianità. Le loro vacanze in giro per l'Italia continuano e non possono fare a meno di docume ...

Martina Colombari, bikini da Miss Italia: a 45 anni, un prodigio della natura

"Summertime". Martina Colombari celebra la magia dell'estate attraverso la magia...del suo corpo perfetto. Una Miss Italia resta sempre una Miss Italia, anche a 29 anni di distanza quando, giovanissim ...

Ferragosto è appena passato e le star sembrano non avere alcuna intenzione di ritornare alla "normale" quotidianità. Le loro vacanze in giro per l'Italia continuano e non possono fare a meno di docume ..."Summertime". Martina Colombari celebra la magia dell'estate attraverso la magia...del suo corpo perfetto. Una Miss Italia resta sempre una Miss Italia, anche a 29 anni di distanza quando, giovanissim ...