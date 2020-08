Mariah Carey, ‘The Rarities’ – il nuovo album dedicato ai fan (Di venerdì 21 agosto 2020) Mariah Carey annuncia la data del suo nuovo album, ‘The Rarities’, e un duetto con Lauryn Hill L’artista una delle icone della musica pop r&b, acclamata in tutto il mondo grazie alla sua splendida voce, ha annunciato attraverso i suoi canali social che il suo nuovo lavoro discografico uscirà il prossimo 2 ottobre. In The Rarities, il nuovo progetto discografico di Mariah Carey, sarà presente materiale inedito che non è mai stato pubblicato in oltre trent’anni di attività, tra cui il nuovo singolo che è uscito oggi dal titolo “Save The Date” in duetto con Lauryn Hill. Questo album, è l’ottava compilation per la diva ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

