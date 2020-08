Marco Bianchi, il conduttore di Linea Verde Estate pubblica una foto al bagno: “Non vergognatevi a parlare della c***a, è solo benessere” (Di venerdì 21 agosto 2020) Seduto sul water, senza vestiti, mentre fa la ‘pupù’: Marco Bianchi si è mostrato così, senza filtri, nelle storie di Instagram. Ma con uno scopo “scientifico”: quello di normalizzare un bisogno naturale e di parlare di fibre, macrobiota e salute intestinale. “Non abbiate paura, non abbiate vergogna a parlarne (…) Il macrobiota sembra un insulto ma è solo benessere”. Però, a lasciare interdetti i suoi follower è stata proprio l’immagine pubblicata. Finora sui social si era visto di tutto, ma mai un volto conosciuto seduto sulla tavoletta del proprio wc di casa. Ancor più sorprendente per un personaggio di solito molto elegante e composto, poco incline a eccessi o stranezze, tantomeno sui social. Qualcuno, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Marco Bianchi nud0 per il sociale. Questa, almeno, era l'intenzione (?) del conduttore di Linea Verde Estate, che ha pensato bene (ma non benissimo!) di mostrarsi sui social nud0, seduto sul water, pe ...