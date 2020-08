Mara Venier spada tratta contro le influencer : “Avete rotto…” (Di venerdì 21 agosto 2020) Mara Venier si sfoga ai microfoni di Radio Deejay svelando di non sopportare una categoria dei social molto in voga di questi tempi, ossia gli influencer… Mara Venier invita al buon senso sui social Una delle Vip italiane più seguite sui social, è senza ombra di dubbio Mara Venier. La conduttrice di Domenica In infatti … L'articolo Mara Venier spada tratta contro le influencer : “Avete rotto…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Una delle Vip italiane più seguite sui social, è senza ombra di dubbio Mara Venier. La conduttrice di Domenica In infatti non si tira indietro nel condividere e pubblicare scatti che riguardano la sua ...

Mara Venier dice addio al trucco in vacanza: la sua estate è trendy tra caftani e costumi interi

Mara Venier è finita al centro dell'attenzione dei media negli ultimi giorni, tutto a causa del suo rapporto con Instagram e con gli haters. È diventata protagonista di un piccolo battibecco social du ...

Mara Venier dice addio al trucco in vacanza: la sua estate è trendy tra caftani e costumi interi