Mara Venier: Ignazio Moser provino per Domenica In? (Di venerdì 21 agosto 2020) L’ex ciclista “tradisce” Cecilia con la Signora della Domenica e in spiaggia va di scena il “provino” per Domenica In. “Ospite” di Zia Mara chissà se per Ignazio non ci sia un “posticino” in trasmissione Ora, oltre al gossip sulla rottura della coppia Ignazio e Cecilia, in questa estate torrida, si consuma un’altra indiscrezione: che ci faceva Ignazio Moser in spiaggia con Mara Venier? Ignazio Moser in spiaggia conArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Dansai75 : Di sicuro, cara Francesca, 'Tale e quale a ... zia Mara Venier' che impersoni egregiamente. Quanto mi piego sempre… - cristinacrt : @Valenteena_ 82% Mara Venier. Siamo la famiglia che ti sei scelta - cyphvrkiller : ritorniamo a riccardo che si bacia mara venier a sanremo pls - ilgiornale : Mara Venier, nota per le sue risposte dirette e irriverenti, si è nuovamente lasciata andare e su Instagram ha risp… - zazoomblog : Mara Venier spada tratta contro le influencer : “Avete rotto…” - #Venier #spada #tratta #contro -