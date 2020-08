Manila Nazzaro: "Antonella Elia? Se mai deciderà di perdonare Pietro lo farà avendo compreso qualcosa di più di se stessa" (Di venerdì 21 agosto 2020) Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, a poche settimane dalla fine di 'Temptation Island', hanno posato assieme, felici e raggianti, per il settimanale 'Gente', in edicola questa settimana. La showgirl, nel corso della lunga intervista, ha commentato anche la separazione (temporanea?!) tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane dopo la partecipazione al docureality di Canale 5: 21 agosto 2020 13:34. Leggi su blogo

