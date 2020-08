Manchester United, arrestato Maguire per una rissa a Mykonos (Di venerdì 21 agosto 2020) . Il calciatore, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe opposto resistenza Una rissa con i turisti può costare caro ad Harry Maguire. Il difensore inglese – stando a quanto riportato da ADN Kronos -, è finito in manette nelle prime ore di oggi. A quanto pare il giocatore ha opposto resistenza agli agenti che sono intervenuti. Lo United, come riferisce The Sun, ha diffuso una nota: «Il club è al corrente del presunto incidente che ha coinvolto Harry Maguire a Mykonos. Sono stati avviati contatti con Harry che sta collaborando totalmente con le autorità greche». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

