Malpensa, tamponi solo ai residenti in Lombardia. Scoppia la bufera e arriva il dietrofront (Di venerdì 21 agosto 2020) ROMA Lunghe code, assembramenti, disorganizzazione. Le immagini dell?aeroporto di Malpensa, il più importante del Nord Italia, dei passeggeri in arrivo dai Paesi a rischio incolonnati in... Leggi su ilmessaggero

