Mainstream: Andrew Garfield e Maya Hawke nella prima foto del film (Di venerdì 21 agosto 2020) Andrew Garfield e Maya Hawke saranno i protagonisti di Mainstream, il nuovo film diretto da Gia Coppola che sarà presentato a Venezia 2020. Mainstream segna il ritorno alla regia di Gia Coppola e online è apparsa la prima foto del progetto con protagonisti Andrew Garfield e Maya Hawke che verrà presentato nella sezione Orizzonti a Venezia 2020. Il film verrà presentato in anteprima mondiale il 5 settembre, riportando così la regista al festival italiano dopo l'ottima accoglienza riservata nel 2013 a Palo Alto. Mainstream racconterà la storia di Frankie, ... Leggi su movieplayer

Movieplayer.it

Mainstream segna il ritorno alla regia di Gia Coppola e online è apparsa la prima foto del progetto con protagonisti Andrew Garfield e Maya Hawke che verrà presentato nella sezione Orizzonti a Venezia ...