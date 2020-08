Maguire, manette per il capitano del Manchester United in vacanza (Di venerdì 21 agosto 2020) in Grecia. La società: “Siamo a conoscenza di un presunto incidente” Disavventura per Harry Maguire, il capitano del Manchester United. Per lui sono scattate le manette. In vacanza in Grecia, a Mykonos, secondo la stampa inglese il difensore sarebbe stato coinvolto in una rissa con altri inglesi fuori a un bar, all’alba di oggi. Anche i giornali greci hanno scritto dell’accaduto. Secondo Protothema, il ventisettenne sarebbe stato arrestato e lui avrebbe negato tutte le accuse. Avrebbe aggredito anche verbalmente e fisicamente gli agenti i polizia che lo stavano portando via, giunti sul posto appena era scoppiata la rissa. Maguire ovviamente non sarebbe l’unico fermato. Anche altre persone sarebbero stare arrestate ... Leggi su bloglive

