Maguire, capitano del Manchester United, è stato arrestato a Mykonos (Di venerdì 21 agosto 2020) Periodo tutt’altro che sereno, per il Manchester United, che dopo l’eliminazione dall’Europa League subita in rimonta per mano del Siviglia, si trova a fare i conti con una nuova seccatura. Harry Maguire, capitano dei Red Devils, è stato arrestato a Mykonos, stando a quanto riferisce il Telegraph, per una rissa con alcuni turisti. Il quotidiano inglese riporta anche delle dichiarazioni ufficiali del club. Siamo a conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Maguire a Mykonos ieri sera. Siamo in contatto con Harry e sta collaborando pienamente con le autorità greche. Non verranno rilasciati ulteriori commenti. L'articolo Maguire, capitano del ... Leggi su ilnapolista

