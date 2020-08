Lutto per Richard Gere. Il male del momento si è abbattuto anche attorno a lui (Di venerdì 21 agosto 2020) “Il Coronavirus ha ucciso due miei cari”. Ad annunciarlo è stato l’attore Richard Gere, il quale ha anche ammesso di essere molto preoccupato per questa emergenza. Mentre il numero di contagi non accenna a diminuire e, anzi, è in aumento in molte parti del mondo, compresa l’Italia dove ieri ha toccato quota 845 nuovi positivi, si moltiplicano gli appelli alla prudenza. Tra questi c’è anche il protagonista di pellicole cult come Ufficiale e Gentiluomo, Pretty Woman e molte altre. Non è la prima volta che Gere fa sentire la sua voce per campagne di sensibilizzazione sulla pandemia. Tempo fa si era anche espresso su un altro tema a lui caro, ovvero l’attività delle navi ong nel Mar Mediterraneo ed era salito a bordo ... Leggi su caffeinamagazine

la_Biennale : Aspettando la #BiennaleCinema2020 | #Venezia77 #Concorso Con #VanessaKirby, #ShiaLaBeouf e #SarahSnook,… - BinaryOptionEU : RT @ellipsis_id: #Rosolini in lutto per il funerale del piccolo #Evan - ottovanz : RT @SacraScrittura: Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere,… - ilsovranista78 : RT @SacraScrittura: Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere,… - marghe61 : RT @SacraScrittura: Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto per Rosolini in lutto per il funerale del piccolo Evan Adnkronos Gravissimo lutto per Richard Gere: “Il Coronavirus me li ha portati via”

Proprio come è successo a Richard Gere. Il famoso attore, infatti, ha dichiarato di essere molto preoccupato per il Covid-19 e ha invitato tutti alla massima prudenza, anche perché proprio per questa ...

Manfredonia, “Non è rimasto neanche il cinema in riva al mare”

“NON E’ RIMASTO neanche il cinema in riva al mare?”. La domanda del tutto platonica la pone Antonio, un giovane manfredoniano residente ormai da diversi anni al nord “non per scelta ma per lavoro” tie ...

Proprio come è successo a Richard Gere. Il famoso attore, infatti, ha dichiarato di essere molto preoccupato per il Covid-19 e ha invitato tutti alla massima prudenza, anche perché proprio per questa ...“NON E’ RIMASTO neanche il cinema in riva al mare?”. La domanda del tutto platonica la pone Antonio, un giovane manfredoniano residente ormai da diversi anni al nord “non per scelta ma per lavoro” tie ...