L’unico giornalista buono è quello immigrazionista (Di venerdì 21 agosto 2020) Gerard Baker, ex direttore del miglior quotidiano del mondo, il Wall Street journal, ha scritto che il giornalismo si è ormai tanto trasformato da non essere ormai più distinguibile dalla propaganda. In effetti, già prima della pandemia, eravamo passati dalla fase in cui il giornalismo mainstream, cioè di sinistra, manipolava le informazioni, a una nuova, in cui le notizie sono ormai totalmente inventate. Basti vedere in questi giorni sul Covid come si siano sparse autentiche fake news, ad esempio quella dei giovani in terapia intensiva in Puglia, di cui non c’è traccia, e altre amenità. In questo scenario il giornalista può anche non condurre inchieste e recarsi sul campo, tanto la realtà che dovrà raccontare è già definita dalla partitura voluta da altri. Mi è venuto in mente ... Leggi su nicolaporro

