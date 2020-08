Lunaria Beach Restaurant, in passerella sfilano moda e cultura (Di venerdì 21 agosto 2020) Nella suggestiva location del Lunaria Beach Restaurant, a Cala dei Ginepri, si è svolto un evento speciale dedicato alla cultura e alla moda. Nel corso della serata hanno sfilato le creazioni della Capsule collection Frisciano per Perla Monsè. La nuova linea Beachwear “bijoux de mer“ di Vanessa Cosma, in passerella le modelle della Fashion Squad Agency, ritratte dal fotografo Mariano Marcetti e, sapientemente truccate dalle esperte mani di Daniela Monno molto nota a porto Cervo, e pettinate da Sergio Seitz, modella d'eccezione Claudia Licheri che ha aperto la serata introducendo Maria Monsè e la giornalista Lorella Ridenti direttore del settimanale "Ora Voi e Lei Style". ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Lunaria Beach Lunaria Beach Restaurant, in passerella sfilano moda e cultura Il Tempo Lunaria Beach Restaurant, in passerella sfilano moda e cultura

Nella suggestiva location del Lunaria Beach Restaurant, a Cala dei Ginepri, si è svolto un evento speciale dedicato alla cultura e alla moda. Nel corso della serata hanno sfilato le creazioni della Ca ...

Porto Cervo, successo per la sfilata di moda di Maria Monsè

Settimo appuntamento in Costa Smeralda con la stilista e attrice siciliana che ha anche presentato il suo libro scritto con Simone Di Matteo PORTO CERVO. Nella suggestiva location del Lunaria beach Re ...

Nella suggestiva location del Lunaria Beach Restaurant, a Cala dei Ginepri, si è svolto un evento speciale dedicato alla cultura e alla moda. Nel corso della serata hanno sfilato le creazioni della Ca ...Settimo appuntamento in Costa Smeralda con la stilista e attrice siciliana che ha anche presentato il suo libro scritto con Simone Di Matteo PORTO CERVO. Nella suggestiva location del Lunaria beach Re ...