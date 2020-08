Luisa Cottifogli con “Scuola di musica quartet” a Mortegliano. sabato 22 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo il successo e i sold out dei precedenti concerti si concludono sabato 22 agosto le Sere d’estate a Mortegliano, all’insegna della buona musica di qualità. Ogni occasione è divenuta speciale, per la particolarità del luogo e per gli artisti ospitati. L’Amministrazione Comunale con il contributo della Pro Loco, della Filarmonica Giuseppe Verdi di Lavariano, della Scuola di musica Diocesana di Mortegliano e della Consulta dei giovani ha programmato, dopo il grande successo di pubblico e critica, l’intrattenimento per sabato 22 agosto alle 20.30 a Mortegliano in Piazza San Paolo sulla scalinata del duomo che proprio quest’anno festeggia il centenario della costruzione si ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Luisa Cottifogli “Rumì, viaggio in una Romagna incantata” il 12 agosto a Sassoleone Emilia Romagna News 24 In piazza a Sassoleone la magia di ‘Rumì’

Serata con il Festival In Mezzo Scorre il Fiume in piazza del Leone a Sassoleone. Alle 21 in scena lo spettacolo musicale e visivo di Luisa Cottifogli ‘Rumì, viaggio in una Romagna incantata’. Protago ...

Gli appuntamenti di mercoledì 12 agosto a Bologna e dintorni: Eloisa Atti nel Chiostro olivetano

Freakout Club, via Emilio Zago 7c, ore 21.30, ingresso 3 euro L’artista John Duncan, nato negli Stati Uniti ma da tempo residente a Bologna, propone una performance che spazia dall’Harsh Noise alla dr ...

Serata con il Festival In Mezzo Scorre il Fiume in piazza del Leone a Sassoleone. Alle 21 in scena lo spettacolo musicale e visivo di Luisa Cottifogli ‘Rumì, viaggio in una Romagna incantata’. Protago ...Freakout Club, via Emilio Zago 7c, ore 21.30, ingresso 3 euro L’artista John Duncan, nato negli Stati Uniti ma da tempo residente a Bologna, propone una performance che spazia dall’Harsh Noise alla dr ...