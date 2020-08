Luis Fabiano spinge il Siviglia: “Vinciamo la sesta Europa League” (Di venerdì 21 agosto 2020) Manca poco al fischio d'inizio della finale di Europa League tra Inter e Siviglia. I nerazzurri inseguono il quarto trionfo in questa competizione, il primo da quando la nuova denominazione ha rimpiazzato la vecchia "Coppa Uefa". Gli andalusi, invece, sono alla sesta finale e hanno un rapporto speciale con questa manifestazione, essendosi imposti in tutte le altre occasioni. Le prime due vittorie sono arrivate grazie alle perle di Luis Fabiano.caption id="attachment 1010285" align="alignnone" width="1024" Luis Fabiano, Sao Paulo (Getty Images)/captionTIFOL'ex attaccante brasiliano, soprannominato "O Fabuloso", ha fatto la fortuna del Siviglia del 2005 e del 2006, trascinando gli spagnoli ai trionfi europei. Luis Fabiano ... Leggi su itasportpress

Sarà ancora una volta il Siviglia la finalista di Europa League. I successi in questa Coppa sono diventati un’abitudine per gli andalusi e contro l’Inter andrà alla ricerca del sesto trionfo innalzand ...ROMA - L’incredibile stagione di Luis Alberto con la maglia della Lazio non è bastata a convincere il ct della Spagna Luis Enrique. Il Mago biancoceleste resta ancora fuori dalla lista dei convocati.