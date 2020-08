Ludovica Nasti: "La malattia ti fortifica, con L’amica geniale la mia rinascita” (Di venerdì 21 agosto 2020) Quando, nel 2018, venne scelta da Saverio Costanzo per interpretare Raffaella (Lila) Cerullo, la bambina intelligentissima ne la serie tv da lui diretta, L’amica geniale – tratta, come si sa, dall’omonima tetralogia bestseller di Elena Ferrante tradotta e apprezzata in tutto il mondo – Ludovica Nasti non poteva sapere che quel ruolo le avrebbe cambiato la vita. Aveva undici anni, andava a scuola e partendo dalla sua Pozzuoli aveva fatto senza pensier’ il provino con più di novemila ragazzine come lei. “Non ci pensavo più, ma un giorno mia madre torna dal lavoro – è proprietaria di un negozio di abbigliamento che venti anni fa ha deciso di chiamare “Loren” (un buon augurio non da poco, ndr) - mi porta dentro il residence a Lido Napoli che prendiamo d’estate ... Leggi su huffingtonpost

SoProfAssai : RT @HuffPostItalia: Ludovica Nasti: 'La malattia ti fortifica, con L’amica geniale la mia rinascita” - HuffPostItalia : Ludovica Nasti: 'La malattia ti fortifica, con L’amica geniale la mia rinascita” - edyta92151706 : Ludovica Nasti, Lila de “L’amica geniale”: la leucemia, la fede e i pellegrinaggi a Medjugorje - maurazamir : RT @AleteiaIT: Ludovica Nasti, Lila de “L’amica geniale”: la leucemia, la fede e i pellegrinaggi a #Medjugorje - antonello_fresu : RT @AleteiaIT: Ludovica Nasti, Lila de “L’amica geniale”: la leucemia, la fede e i pellegrinaggi a #Medjugorje -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovica Nasti Ludovica Nasti: "La malattia ti fortifica, con L'amica geniale la mia rinascita” (di G. Fantasia) L'HuffPost Ludovica Nasti: "La malattia ti fortifica, con L’amica geniale la mia rinascita”

Quando, nel 2018, venne scelta da Saverio Costanzo per interpretare Raffaella (Lila) Cerullo, la bambina intelligentissima ne la serie tv da lui diretta, L’amica Geniale – tratta, come si sa, dall’omo ...

Cinema: da Giffoni parte il tour del film “Rosa pietra stella” di Marcello Sannino

Parte il tour del film “Rosa pietra stella” di Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in sala dal 27 agosto, distribuito da PFA Films. Prima tappa l’anteprima nazionale ...

Quando, nel 2018, venne scelta da Saverio Costanzo per interpretare Raffaella (Lila) Cerullo, la bambina intelligentissima ne la serie tv da lui diretta, L’amica Geniale – tratta, come si sa, dall’omo ...Parte il tour del film “Rosa pietra stella” di Marcello Sannino con Ivana Lotito, Ludovica Nasti e Fabrizio Rongione, in sala dal 27 agosto, distribuito da PFA Films. Prima tappa l’anteprima nazionale ...