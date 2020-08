Lucia Azzolina: "Sindacato sta sabotando la ripartenza della scuola" (Di venerdì 21 agosto 2020) ″È in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che la scuola riparta”. Lo sostiene la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, rilanciando l’allarme di Conte che un mese fa aveva parlato di “inaccettabile ricatto del Sindacato che minaccia di paralizzare la ripresa scolastica”. In un’intervista a Repubblica, tuttavia, la ministra dell’Istruzione ribadisce che la decisione di riaprire le scuole a settembre resta tale, ma “bisogna remare tutti nella stessa direzione, vedo atteggiamenti inammissibili”.Tornando ai “sabotatori, precisa Azzolina, “ho collaborato io stessa con un Sindacato della scuola fino al 2017. Non c’è dubbio però che in questo ruolo mi ... Leggi su huffingtonpost

