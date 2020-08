Lovren contro Sergio Ramos: “E’ sleale, ho vendicato Salah. Era ora di pagare per quello che aveva fatto” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Diedi quella gomitata a Sergio Ramos di proposito e gli dissi che avevamo pareggiato i conti”. A dirlo è Dejan Lovren, ex difensore del Liverpool, passato poche settimane fa allo Zenit di San Pietroburgo. Il croato ha ricordato al sito egiziano ‘Sada el Balad’ l’episodio risalente all’incontro di Nations League tra la sua nazionale e la Spagna nel novembre del 2018 (finita 3-2 per i croati). Lovren ha voluto vendicare l’intervento di Ramos dopo pochi minuti sul suo compagno Mohamed Salah, durante la finale di Champions League di quello stesso anno, il 2018, costringendolo al cambio. La finale venne poi vinta dal Real Madrid. “Rispetto Ramos come giocatore e ... Leggi su calcioweb.eu

Piqué verso la Premier League

Gerard Piquè può lasciare il Barcellona. Il difensore catalano è finito nel mirino dell’ambizioso Fulham, che avrebbe già sondato la disponibilità del giocatore, e soprattutto il Liverpool. I Reds pot ...Gerard Piqué è pronto a lasciare il Barcellona. Come preannunciato dopo la sconfitta umiliante contro il Bayern per 8-2, il difensore catalano sta per dire addio ai blaugrana, che stanno per attuare u ...