"Lo cercavano così mio figlio?". Il video delle ricerche di Gioele, il papà esplode sui social (Di venerdì 21 agosto 2020) "Lo cercavano così mio figlio?". Daniele Mondello pubblica un video sulle ricerche del figlio Gioele ed esplode sui social. "Cinque ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti, mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia" scriveva ieri il marito di Viviana Parisi, la dj piemontese trovata morta l'8 agosto, dopo il ritrovamento dei resti che sarebbero compatibili con il figlio Gioele. Ma in nottata sul profilo Facebook l'uomo pubblica un video ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : cercavano così Dj morta: papà Gioele posta video, 'Così lo cercavano a mio figlio?' Trend-online.com Dj morta: papà Gioele posta video, 'Così lo cercavano a mio figlio?'

Non so cosa pensare...lo stavano cercando così a mio figlio?". E' la denuncia su Facebook di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il bimbo ritrovato senza vita nei boschi di Caronia, Messina ...

Papà Gioele posta video: "Così cercavano mio figlio?"

"Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare...lo stavano cercando così a mio figlio?". E' la denuncia su Facebook di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il bimbo ritrovato senza v ...

Non so cosa pensare...lo stavano cercando così a mio figlio?". E' la denuncia su Facebook di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il bimbo ritrovato senza vita nei boschi di Caronia, Messina ..."Questo video me l'hanno mandato. Non so cosa pensare...lo stavano cercando così a mio figlio?". E' la denuncia su Facebook di Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il bimbo ritrovato senza v ...