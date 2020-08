LIVE – Ciclismo, Campionati Italiani 2020 cronometro femminile: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di venerdì 21 agosto 2020) La DIRETTA scritta della cronometro femminile valevole per i Campionati Italiani 2020. Il weekend tricolore in Veneto si apre con la prova contro il tempo riservata alle donne Elite: 35,2 km da Bassano del Grappa a Cittadella per le 46 atlete iscritte e attese al via. Elena Cecchini proverà a difendere il titolo 2019, ma dovrà vedersela da Elisa Longo Borghini, Vittoria Bussi, Tatiana Guderzo, Vittoria Guazzini e molte altre. Presente anche Letizia Paternoster. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale, scopriamo insieme il nome della nuova campionessa italiana. COME SEGUIRE LA CORSA IN TV PERCORSO E ALTIMETRIA Segui il LIVE dalle 16:15 AGGIORNA LA DIRETTA Leggi su sportface

Da oggi, venerdì 21 agosto, a domenica 23 agosto, si terranno in Veneto, i Campionati italiani di ciclismo su strada. Si partirà proprio da oggi con le prove a cronometro, che si terranno tra poche or ...

Riparte il ciclismo agonistico pugliese: a settembre arriva il Trittico “Tesori Unesco di Puglia”

Dall’11 al 13 settembre Esordienti, Allievi e Juniores di scena a Giovinazzo, Alberobello e Castel del Monte sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana. La stagione più anomala e complessa de ...

Da oggi, venerdì 21 agosto, a domenica 23 agosto, si terranno in Veneto, i Campionati italiani di ciclismo su strada. Si partirà proprio da oggi con le prove a cronometro, che si terranno tra poche or ...