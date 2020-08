L’Inter perde la finale di Europa League: Icardi posta foto con maglia del Psg (FOTO) (Di venerdì 21 agosto 2020) Non sembra destare interesse in Mauro Icardi la sconfitta dell’Inter nella finale dell’Europa League per mano del Siviglia. Pochi minuti dopo il fischio finale del match di Colonia, l’attaccante argentino ex nerazzurro ha infatti postato sulle proprie Instagram Stories una FOTO che lo ritrae con la maglia del Paris Saint-Germain. Certo, i francesi devono preparare la prima finale di Champions League della loro storia, però Icardi sembra aver del tutto ignorato la sconfitta dell’Inter. La FOTO postata da Icardi Leggi su sportface

