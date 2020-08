L’Inter è imprecisa e piange, il Siviglia è fortunato (come spesso accade) e ride: andalusi vincitori dell’Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Un filo sottile divide Inter e Siviglia. Anzi un tocco, sottile. Quello di Lukaku. Che prima sbaglia il 3-2 per l’Inter e poi lo segna, ma per il Siviglia. andalusi fortunati, come con il Manchester United e come accaduto qualche altra volta in finale. E’ la loro Coppa e un motivo ci sarà. In un modo o nell’altro riescono sempre a portarla a casa. I ragazzi di Conte pagano l’imprecisione e la stanchezza – mista a poca lucidità – nella ripresa. Finisce 3-2 per gli spagnoli la finale di Europa League 2019-2020. La partita. Il primo tempo è uno spettacolo. Gol, battibecchi, emozioni, ribaltamenti di fronte e difese ballerine. L’Inter va avanti subito. Lukaku si beve Diego Carlos in velocità e va giù dopo un ... Leggi su calcioweb.eu

