Lille-Rennes (sabato, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 21 agosto 2020) Esordio stagionale in Ligue 1 per l’ambizioso Lille di Galtier che riceverà in casa il terzo classificato della stagione scorsa Rennes. E’ stato un mercato in grande stile per il LOSC:la cessione di Osimheh al Napoli ha portato nelle casse societarie un tesoretto che è stato reinvestito subito con il colpo David e l’ingaggio di Burak Yilmaz,ex bomber del Besiktas alla prima … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Dopo oltre cinque mesi di astinenza, nel weekend riparte la Ligue 1: uno dei match più interessanti della prima giornata di campionato è quella dello Stade Pierre-Mauroy con il Lilla che ospita il Ren ...

Riparte la Ligue 1 2020-2021: le partite in esclusiva su DAZN

La Ligue 1 si prepara alla ripartenza. Dopo oltre 5 mesi di stop a causa dell’emergenza Covid-19, il massimo campionato francese è pronto a tornare a far emozionare i tifosi. E in attesa dell’inizio d ...

