Ligue1: pareggio senza reti nel match d’apertura Bordeaux-Nantes (Di venerdì 21 agosto 2020) Inizia con un pareggio a reti bianche la gara d’apertura del campionato francese, la Ligue1. Bordeaux e Nantes non si fanno male e si dividono i punti in palio. match in salita per i gialloverdi che già dal 20esimo del primo tempo a causa di un cartellino rosso perdevano Zerkane. Foto: Facebook Ligue1 L'articolo Ligue1: pareggio senza reti nel match d’apertura Bordeaux-Nantes proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Comincia con un clean sheet il campionato del portiere di proprietà della Fiorentina Alban Lafont. Questa sera il portiere classe ’99 ha affrontato, con il suo Nantes, la trasferta di Bordeaux in quel ...

Bordeaux-Nantes 0-0

Il match di esordio della Ligue 1 tra il Bordeaux e il Nantes finisce con un pareggio senza reti. Gara nella quale le squadre hanno pensato più a non scoprirsi che a tentare di trovare la via del gol.

