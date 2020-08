Ligue 2, tre calciatori del Paris positivi al Covid-19 (Di venerdì 21 agosto 2020) Continuano i contagi di coronavirus nelle squadre professionistiche. In Francia, dopo il Marsiglia, è il Paris FC, seconda squadra di Parigi che milita in Ligue 2 a confermare che tre calciatori sono risultati positivi al test del coronavirus. Questa la nota del club parigino: “A seguito di vari test effettuati, l’ultimo dei quali giovedì 20 agosto, il Paris FC annuncia che tre giocatori professionisti sono risultati positivi al Covid-19. Questi tre giocatori sono stati immediatamente piazzati in quarantena. Il club ha informato la commissione LFP seguendo il protocollo messo in atto così come il presidente del club Chambly, avversario del Paris FC questo fine settimana.” Communiqué officiel — ... Leggi su alfredopedulla

Allo stadio Moustoir di Lorient si gioca la prima giornata di Ligue 1 tra Lorient e Strasburgo. I padroni di casa sono tornati nella massima serie in questa stagione e l'obiettivo non può che essere l ...

Palinsesto Dazn dal 21 al 24 Agosto: torna la Ligue 1, in campo anche MLS e MotoGP. Dopo la fine della Serie A TIM, che ha visto la Juventus campione d'Italia per la nona volta consecutiva, e la fine ...

