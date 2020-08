Lignano, 17 enne azzannata al volto da un cane mentre si trova al bar (Di venerdì 21 agosto 2020) Aggredita al volto da un cane mentre si trovava in un bar. La brutta vicenda si è verificata a Lignano, in un locale di viale Italia. La giovane, una 17 enne, è stata morsicata, perdendo sangue. È ... Leggi su udinetoday

