Libia: Serraj e Saleh annunciano il cessate il fuoco ed elezioni a marzo. Riparte l'export di petrolio (Di venerdì 21 agosto 2020) Nuova possibile svolta in Libia. Dopo settimane di negoziati attuati con l'appoggio di Nazioni unite e Stati Uniti. Oggi l'annuncio del cessate il fuoco in tutto il Paese ed elezioni a marzo 2021, da ... Leggi su tg.la7

