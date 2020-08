Libia, Serraj e Saleh annunciano il cessate il fuoco e nuove elezioni a marzo (Di venerdì 21 agosto 2020) Acting SRSG Williams warmly welcomes points of agreement in today's declarations by PM Serraj and Speaker Aguila, calling for a ceasefire and the resumption of the political process https://t.co/... Leggi su repubblica

SkyTG24 : Svolta in Libia: Serraj e Saleh annunciano cessate il fuoco e indicono le elezioni a marzo - DomitiaDomidia : RT @SkyTG24: Svolta in Libia: Serraj e Saleh annunciano cessate il fuoco e indicono le elezioni a marzo - LaMentegatta : RT @Sardina20201: ?? Serraj e Saleh in #Libia annunciano il cessate il fuoco e elezioni a marzo! ?? Prepariamoci al discorso di #Conte dove… - rosatoeu : Libia, Serraj e Saleh annunciano cessate fuoco ed elezioni. Cessate il fuoco su tutto il territorio libico, ripresa… - Tele_Nicosia : Libia, Serraj e Saleh annunciano cessate il fuoco -