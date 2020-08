Libia, la svolta di Al Sarraj: il presidente ordina il cessate il fuoco. Soddisfazione dell’ONU (Di venerdì 21 agosto 2020) Una svolta importante, quella appena comunicata dal governo libico. In un post pubblicato sulla pagina Facebook del governo della Libia, infatti, si informa la popolazione e il mondo intero che il capo del consiglio presidenziale Al Sarraj ha ordinato il “cessate il fuoco”. Vengono quindi interrotte tutte le operazioni di combattimento sul territorio. Nel post pubblicato … L'articolo Libia, la svolta di Al Sarraj: il presidente ordina il cessate il fuoco. Soddisfazione dell’ONU NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SkyTG24 : Svolta in Libia: Serraj e Saleh annunciano cessate il fuoco e indicono le elezioni a marzo - suitetti : RT @Frances47802287: Svolta in Libia, ordinato cessate il fuoco, elezioni a marzo - Peter_Italy : RT @Avvenire_Nei: La svolta. In Libia cessate il fuoco. Elezioni a marzo - IMoresi : RT @Frances47802287: Svolta in Libia, ordinato cessate il fuoco, elezioni a marzo - Avvenire_Nei : La svolta. In Libia cessate il fuoco. Elezioni a marzo -