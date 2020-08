Libia, annunciati cessate il fuoco ed elezioni. E’ davvero la fine della guerra? (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – “In base alla responsabilità politica e nazionale, alla luce della situazione attuale che sta vivendo il Paese e la regione, e alla luce dell’emergenza coronavirus, il capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez Al Sarraj, ordina a tutte le forze militari di osservare un cessate il fuoco immediato e di fermare tutte le operazioni di combattimento in tutti i territorio libici“. E’ quanto si legge sulla pagina Facebook del governo di Tripoli. Si apre dunque una strada verso la pace in Libia? In parte sì, almeno a parole, perché dopo anni di dichiarazioni di guerra intervallate da lunghi periodi di conflitto effettivo, stavolta assistiamo almeno a buone intenzioni. cessate il ... Leggi su ilprimatonazionale

StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Anche l'Italia plaude all'iniziativa di Tripoli e Tobruk. Possiamo davvero parlare di svolta? - IlPrimatoN : Anche l'Italia plaude all'iniziativa di Tripoli e Tobruk. Possiamo davvero parlare di svolta? - AjelloTommaso : @GianricoCarof Non si può che essere d’accordo. Mi chiedo però se non sia più utile e meno ipocrita, riaprire un tr… -