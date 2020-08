L'ex governatore della Sardegna di centro destra Cappellacci denuncia il governo: 'Ha portato il virus nell'Isola' (Di venerdì 21 agosto 2020) "Ho dato incarico ai legali di procedere contro il governo, in sede penale, per epidemia colposa ed in sede civile per risarcire i danni provocati alla Sardegna sia in termini di immagine che di ... Leggi su globalist

LegaSalvini : #Salvini a #staseraitalia: 'Quando indagano me si va a processo e indagano il governatore della Lombardia perché ha… - ele9061 : RT @schumacher_jorg: Ecco Salvini travestito da governatore della Campania. O si tratta del vero di Luca che sta preparando la conquista de… - DonaFois : RT @_Facezia_: Dov'è finito il GRANDE GOVERNATORE DELLA #SARDEGNA, #Solinas? Quello che doveva proteggere la salute dei #sardi e assicurar… - VincenzoTr75 : @Pinobrigantedel Che ipocrita del cazzo!e lui come governatore della Campania che ci sta a fare? Insieme a quell’al… - _Facezia_ : Dov'è finito il GRANDE GOVERNATORE DELLA #SARDEGNA, #Solinas? Quello che doveva proteggere la salute dei #sardi e… -

Ultime Notizie dalla rete : governatore della «Caldoro è un Governatore "vero", De Luca un novello Totò. Senza voltagabbana è un Centrodestra "depurato", FdI pronta a sorprendere»: la sfida di D'Ercole Orticalab Il Nobel nigeriano: «Ma non sarà la borghesia a salvare il mio Paese»

Si è fidato di una donna, nigeriana come lui, Wole Soyinka. Alla produttrice Mo Abudu, desiderosa di cambiare la narrativa sull’Africa, ha dato una sua pièce teatrale del 1975 per farne un film a marc ...

Musumeci “Sicilia non può essere campo profughi, io chiuderei i porti”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo detto al governo nazionale che non intendiamo autorizzare la realizzazione di tendopoli e baraccopoli per ragioni di sicurezza. Il nostro servizio sanitario ha già eseguito ...

Si è fidato di una donna, nigeriana come lui, Wole Soyinka. Alla produttrice Mo Abudu, desiderosa di cambiare la narrativa sull’Africa, ha dato una sua pièce teatrale del 1975 per farne un film a marc ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo detto al governo nazionale che non intendiamo autorizzare la realizzazione di tendopoli e baraccopoli per ragioni di sicurezza. Il nostro servizio sanitario ha già eseguito ...