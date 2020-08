L’erede del mitico ZX Spectrum è già un successo (Di venerdì 21 agosto 2020) Continua ad allungarsi la saga dello ZX Spectrum, il personal computer che negli anni Ottanta ha battezzato la vita informatica di tanti programmatori e videogiocatori. Storico rivale del Commodore 64, il pc realizzato dalla britannica Sinclair Research torna alla ribalta con la versione Next Issue 2, successore del primo Next comparso tre anni fa, rispetto al quale offre varie migliorie in tema di potenza, velocità e grafica. Nonostante i quasi quarant’anni trascorsi dal debutto, c’è ancora una comunità di appassionati che si diletta con lo Spectrum, tanto che a tre settimane dal termine della raccolta fondi il nuovo modello ha accumulato più di 1,3 milioni di euro. Dotato di un processore più veloce, modalità video ad alta risoluzione e memoria raddoppiata rispetto alla ... Leggi su wired

