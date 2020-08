Lei lo tradisce, lui si vendica al compleanno: sorpresa! “Ho scoperto che…” (Di venerdì 21 agosto 2020) A volte la vendetta può essere la parte più importante di un tradimento, soprattutto se consumata con intelligenza ed ironia. Quest’uomo scopre che la fidanzata lo tradisce e decide di farle un regalo di compleanno… a tema. La storia, grazie ad un video pubblicato dal fidanzato su Youtube, ha fatto presto il giro del web. La fidanzata lo tradisce da tempo. Lui viene a scoprirlo ma decide di aspettare, metabolizzare la cosa e poi “vendicarsi” in modo quasi creativo. Il modo in cui lei verrà a sapere che lui l’ha scoperta, infatti, farà la differenza. E Youtube sarà il canale prediletto dall’uomo. Certo, la ferita brucia e lui è sconvolto, ma vuole aspettare il momento perfetto per vuotare il sacco: fortuna vuole che di lì a poco ... Leggi su velvetgossip

Lanoir_ER : RT @Lanoir_ER: @GucciPatrizia “Il libro non ti tradisce mai”... era il “leitmotiv“ di una grande Preside avuta alle Scuole Medie...non ho… - Lanoir_ER : @GucciPatrizia “Il libro non ti tradisce mai”... era il “leitmotiv“ di una grande Preside avuta alle Scuole Medie.… - MiDANIELLO : @MassimoFamularo @giangolz Prof Famularo anche lei (non vorrei sbagliare siamo di origini vocine) ci tradisce? - Paynoxspoon_ : @fflawssome @liamslilspoon Lei ti ama, fattela andare bene anche se ti tradisce. Io faccio così??????? - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: MIA MADRE CREDE CHE SUO MARITO LA TRADISCE PUÒ DARSI È TROPPA GELOSIA TIENE LE APPARIZIONI DEI TRADIMENTI SE LI INVENT… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei tradisce Trinitapoli, marito tradito prende a morsi l'amante di lei: i carabinieri fermano la rissa La Gazzetta del Mezzogiorno Flirt con Ibrahimovic? Diletta Leotta: "Fra noi solo un rapporto di lavoro"

Dopo la rottura con il pugile Daniele Scardina, Diletta Leotta smentisce un nuovo presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic. Il gossip era stato alimentato da un recente video, condiviso su Tik Tok, in cu ...

Sofia Coppola, Bill Murray, l'amore: On The Rocks sarà il film dell'autunno 2020

Sembra tutto molto regolare nella loro vita, ma quando lui comincia a fare tardi ogni sera al lavoro, lei va in crisi. Per scoprire se la tradisca o meno, chiama alle armi suo padre, l'ex playboy ...

Dopo la rottura con il pugile Daniele Scardina, Diletta Leotta smentisce un nuovo presunto flirt con Zlatan Ibrahimovic. Il gossip era stato alimentato da un recente video, condiviso su Tik Tok, in cu ...Sembra tutto molto regolare nella loro vita, ma quando lui comincia a fare tardi ogni sera al lavoro, lei va in crisi. Per scoprire se la tradisca o meno, chiama alle armi suo padre, l'ex playboy ...