Lega Basket Serie A, a Eurosport il pacchetto Pay per le prossime due stagioni (Di venerdì 21 agosto 2020) La Lega Basket Serie A, dopo avere proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, comunica di aver assegnato ad Eurosport, per le stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022, il pacchetto Pay, che prevede il diritto (e l’obbligo) di trasmettere tutte le partite di Regular Season - di cui almeno due sulla piattaforma satellitare – e di Play Off del Campionato, di Supercoppa (la cui finale sarà tramessa in chiaro su uno dei canali di Discovery) e di Coppa Italia.... Leggi su digital-news

