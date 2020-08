"Le scuse di Lula? Meglio tardi che mai ma sono inutili". Su Battisti Torregiani risponde all'ex presidente (Di venerdì 21 agosto 2020) “Le scuse di Lula? Meglio tardi che mai ma sono inutili”: Alberto Torregiani, il figlio del gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac in una sparatoria in cui lui stesso rimase ferito e perse l’uso delle gambe, commenta così con l’ANSA l’ammissione dell’ex presidente del Brasile di aver sbagliato nel concedere l’asilo a Cesare Battisti.“Adesso voglio vedere cosa dice chi aveva appoggiato la sua decisione. Perché dirlo oggi? Per fare notizia? Avrà le sue motivazioni personali. Io - ha detto - resto basito. Ma su questa vicenda si torna ciclicamente. Se di Battisti non si parla almeno ogni tre mesi, inizio a preoccuparmi”.Certo, “noi - ha aggiunto ... Leggi su huffingtonpost

