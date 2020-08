Le Mazda per la famiglia: comfort ed emozioni in pole position (Di venerdì 21 agosto 2020) Nei confronti delle auto familiari esiste da sempre un certo pregiudizio : pratiche e spaziose, persino preziose, quando si tratta di caricare bimbi e bagagli, non sono esattamente le prime a venire ... Leggi su corrieredellosport

Nei confronti delle auto familiari esiste da sempre un certo pregiudizio: pratiche e spaziose (persino preziose, quando si tratta di caricare bimbi e bagagli) non sono esattamente le prime a venire in ...

Mazda: 60 anni di family-car

Era il 1963, quando esordiva la Mazda Familia/800/1000. Inizialmente prodotta con carrozzeria wagon, la Familia andava incontro a chi cercava un mix tra la praticità di un piccolo furgone e il comfort ...

