Le Fidele il film belga stasera su Rai 4 venerdì 21 agosto (Di venerdì 21 agosto 2020) Le Fidele stasera venerdì 21 agosto su Rai 4 il film drammatico. La trama e il trailer Serata d’autore su Rai 4 con Le Fidele film drammatico in onda venerdì 21 agosto dalle 21:20, una co-produzione belga-francesce che ha rappresentato il Belgio nella corsa agli Oscar del 2018 come miglior film straniero. Un film lungo 130 minuti diretto da Micahel R. Roskam con Matthias Schoenaerts e Adele Exarchopoulos uscito al cinema nelle sale cinematografiche belghe il 4 ottobre 2017, in quelle francesi il 1 novembre dello stesso anno ed in quelle italiane dal 6 settembre 2018. Il film è stato presentato fuori concorso alla mostra del cinema di Venezia del 2017. Le ... Leggi su dituttounpop

