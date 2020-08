Lampedusa, isola al collasso: ora i clandestini sono 1.400. Il sindaco infuriato attacca Conte (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – A Lampedusa non c’è una cospicua presenza di immigrati irregolari sbarcati nelle ultime settimane. A Lampedusa siamo ben oltre e la situazione è ormai fuori controllo. Nella notte sono stati 7 gli sbarchi, nell’arco di otto ore, con 276 africani arrivati nell’isola siciliana, che si aggiungono ai 250 giunti di ieri giunti con altre sei imbarcazioni. In totale, fra l’hotspot di contrada Imbriacola (capienza massima: 192 persone) e la Casa della fraterinità (locali della locale parrocchia), a Lampedusa oggi si contano circa 1.400 immigrati irregolari. In tutto questo spicca l’indecente lassismo del governo giallofucsia, che assiste immobile all’invasione. Lo sfogo del sindaco Di conseguenza il ... Leggi su ilprimatonazionale

