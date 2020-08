Lakers-Blazers 111-88, 1-1 al 1° turno playoff Nba: Davis 31, Lillard va k.o. (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo una serie di prestazioni da applausi nella bubble i Blazers tornano sulla terra. E lo fanno in modo fragoroso. Non solo Portland viene travolta, 111-88 il punteggio, dai Lakers, che decidono di ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_NBA : .@Dame_Lillard si fa male e @AntDavis23 domina: @Lakers sul velluto, +23 e 1-1 con #Portland #playoffNba - MatteoPuzzuoli : Anthony #Davis è tornato a essere decisivo, in difesa soprattutto sugli show (anche se i Lakers continuano a giocar… - Lakers_SC : RT @LakeShowIta: ?? Le parole di Vogel sui possibili cambiamenti del quintetto ?? Il lavoro di Green e KCP ?? Le condizioni di Rondo ?? La ritr… - OA_Sport : NBA playoff 2020: i Lakers pareggiano i conti con i Blazers, Gallo ancora battuto da Houston - DiegoAmbrosin : 88-58 fine terzo. 19-20-19 i punti segnati dai Blazers nei tre quarti giocati. Se difendiamo così e iniziamo e mett… -

Ultime Notizie dalla rete : Lakers Blazers

Damian Lillard ha detto che ha intenzione di giocare in gara-3 contro i Lakers dopo aver lasciato il campo nel corso della seconda partita della serie contro L.A. per via di un dito della mano sinistr ...Dopo le sconfitte nel loro esordio, le due teste di serie nr.1 firmano la pronta riscossa. Vittorie convincenti in gara-2 sia per Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers che rimettono le cose un pò a pos ...