L’agente Wagner Ribeiro: “Neymar al Barcellona? Più facile vedere Messi al Psg…” (Di venerdì 21 agosto 2020) "È più facile vedere Messi al Psg che Neymar nuovamente al Barcellona". Questa la certezza di Wagner Ribeiro, noto agente che in passato ha lavorato con il fuoriclasse brasiliano ora al Paris Saint-Germain. Intervistato da Placar, come riporta anche Goal, il procuratore molto vicino agli affari di O'Ney si è detto convinto che il futuro del giocatore sia ancora in Francia.Wagner Ribeiro: "Più probabile che Messi vada al Psg"caption id="attachment 884199" align="alignnone" width="594" Lionel Messi Barcellona (Getty Images)/caption"Perché Neymar dovrebbe lasciare il Psg? C'è stato un momento in cui è stato triste per gli infortuni, ed era pronto ad ... Leggi su itasportpress

