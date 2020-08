L’aborto solitario Dramma da prevenire (Di venerdì 21 agosto 2020) Forse è stato fatto tutto troppo in fretta, come sempre quando si tratta di temi complessi e delicati, come lo è l’aborto e le questioni non solo morali, ma anche di politica economica che si trascina dietro. C’è sempre una forzatura, dettata da scontro ideologico. Era alla base della scelta della Regione Umbria neogovernata dalla destra qualche mese fa di ospedalizzare per tre giorni chi assumeva la pillola Ru486, il cosiddetto aborto farmacologico; ed è alla base delle nuove linee guida del ministro della Salute Roberto Speranza di spazzar via ogni remora e prevedere l’assunzione della pillola anche da soli a casa. Insomma il solito scontro tra guelfi e ghibellini, entrambi a tutela della salute della donna. Va detto subito che l’assunzione della Ru486 non è come prendere un’aspirina. Si tratta di due farmaci, uno ... Leggi su ecodibergamo

