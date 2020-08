L’abbuffata del Covid. Prezzi gonfiati fino al 4.250% (Di venerdì 21 agosto 2020) È difficile da credere, ma anche in un contesto di emergenza come quello del Covid, alcuni ne hanno miseramente approfittato. L’Autorità Anticorruzione ha effettutato un’indagine sui Prezzi dei presidi sanitari. Dalle visiere alle mascherine, dai camici ai guanti e perfino passando per i respiratori -dove le cifre diventano di un altro calibro- le variazioni dei Prezzi sono esorbitanti e oscillano tra il 300% e l’800%, con punte del 4250%. Le visiere variano da 1,40 (Reggio Calabria) a 12,25 (Trapani), nove volte di più. Le tute da 6,60 (Modena) a 27,90 (Bolzano). Le mascherine filtranti FFP2 da 1,33 (Trento) a 9 (Lecce); quelle FFP3 da 3,80 (Siracusa) a 20,28 (Foggia). Differenze abissali anche all’interno della stessa regione. Per esempio, a ... Leggi su ilparagone

salvosottile : Comunque questa cosa che devi mettere la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino la trovo bizzarra. Vuol dire che da… - FrancoMusiani : RT @salvosottile: Comunque questa cosa che devi mettere la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino la trovo bizzarra. Vuol dire che dalle 6,… - cutelikejdb : RT @salvosottile: Comunque questa cosa che devi mettere la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino la trovo bizzarra. Vuol dire che dalle 6,… - emilio09926351 : Con i cinque stelle non si faranno mai gli investimenti necessari per la ripresa economica del nostro paese . sono… - venturi_simona : RT @salvosottile: Comunque questa cosa che devi mettere la mascherina dalle 18 alle 6 del mattino la trovo bizzarra. Vuol dire che dalle 6,… -

Ultime Notizie dalla rete : L’abbuffata del La sfida del lusso a turismo bloccato: conquistare lo shopping cinese, in Asia Corriere della Sera