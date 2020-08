La vita in diretta estate: Andrea Delogu scoppia a pinagere in studio (Di venerdì 21 agosto 2020) Andrea Delogu in lacrime a La vita in diretta estate: il motivo Quella andata in onda mercoledì 19 agosto 2020 è stata una delle puntate più difficili de La vita in diretta estate. Infatti, ad un cerro punto i due padroni di casa Andrea Delogu e Marcello Masi hanno dovuto dare live le notizie che arrivavano direttamente da Caronia. I due conduttori, infatti, hanno iniziato l’appuntamento qualche minuto prima, subito dopo Io e Te di Pierluigi Diaco, per seguire il ritrovamento dei resti che appartengono al piccolo Gioele Mondello, il bambino di quattro anni sparito nel nulla insieme alla madre, Viviana Parisi, nei primi giorno d’agosto. Sul posto era presente un inviato ... Leggi su kontrokultura

