La Spezia in festa per la Serie A, ma salta il distanziamento sociale | VIDEO (Di venerdì 21 agosto 2020) La prima volta non si dimentica mai. E così questa notte è stata festa grande per le strade di La Spezia, dopo la prima e storica promozione in Serie A del club ligure. Come accaduto in passato – ricordiamo il caso Reggina e quello Napoli dopo la conquista della Coppa Italia – anche i tifosi Spezia hanno prima caricato la squadra in viaggio verso lo stadio Alberto Picco e poi, al triplice fischio, hanno scatenato la festa. Il tutto, purtroppo, senza distanziamento sociale. LEGGI ANCHE > Come la Reggina mostra orgogliosa gli assembramenti per il suo ritorno in Serie B Le immagini mostrano cosa è accaduto prima della partita di ritorno contro il Frosinone. Per la cronaca, lo Spezia ha perso 0-1, ... Leggi su giornalettismo

