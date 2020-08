La signora dei ‘quattro cani’ di Lampedusa: «Se non si prendono provvedimenti, la giustizia me la faccio da sola» (Di venerdì 21 agosto 2020) La signora Rosi di Lampedusa è salita agli onori della cronaca per la storia – raccontata ad alcuni quotidiani tra cui Libero e Il Giornale – dei suoi «quattro cani mangiati dai migranti», nei terreni che confinano con l’hotspot dell’isola. Intervistata dalla trasmissione In Onda, ha insistito sulla sua teoria (quella cioè che i suoi cani, scomparsi, sarebbero stati mangiati dai migranti) e ha mostrato nuovamente i tre frammenti ossei che, secondo lei, rappresenterebbero la prova di quello che ha affermato. LEGGI ANCHE > Lav Lampedusa: «Nessuna segnalazione di cani scomparsi o uccisi» Rosi di Lampedusa dice che si farà giustizia da sé se non verranno presi provvedimenti Quei ... Leggi su giornalettismo

AretusaMoro : RT @BottaMktg: Signora @BeaLorenzin mi sono documentato (su documenti ufficiali) sulle porcate che lei ha favorito ai danni dei nostri figl… - OizaQueensday : @emicraniah Si ma signora mia, si sono poi arrabbiati tantissimo per le statue dei colonizzatori buttate giù. Se st… - giuliano4573 : RT @BottaMktg: Signora @BeaLorenzin mi sono documentato (su documenti ufficiali) sulle porcate che lei ha favorito ai danni dei nostri figl… - selinapersonal : RT @BottaMktg: Signora @BeaLorenzin mi sono documentato (su documenti ufficiali) sulle porcate che lei ha favorito ai danni dei nostri figl… - Sara_snf : RT @BottaMktg: Signora @BeaLorenzin mi sono documentato (su documenti ufficiali) sulle porcate che lei ha favorito ai danni dei nostri figl… -

Ultime Notizie dalla rete : signora dei Signora dei cani mangiati a Lampedusa? Voleva truffare il comune con costruzioni abusive Il Riformista L'eterno fascino della Capannina: il locale-cult spegne 91 candeline

Regina affermatissima di tutti i locali da ballo, da intrattenimento, da tempi del piacere, la "Capannina" di Forte dei Marmi compie oggi novantun anni. Ieri di Achille Franceschi poi di Nevio è da qu ...

Massimo Boldi contro le mascherine e i potenti del pianeta: il delirio social

Nel suo ultimo post su Facebook Massimo Boldi si scaglia contro l'uso delle mascherine sanitarie e i 'potenti della terra' e invoca l'arrivo del Signore. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 20/08/2020 Massim ...

Regina affermatissima di tutti i locali da ballo, da intrattenimento, da tempi del piacere, la "Capannina" di Forte dei Marmi compie oggi novantun anni. Ieri di Achille Franceschi poi di Nevio è da qu ...Nel suo ultimo post su Facebook Massimo Boldi si scaglia contro l'uso delle mascherine sanitarie e i 'potenti della terra' e invoca l'arrivo del Signore. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 20/08/2020 Massim ...