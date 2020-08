"La scuola riaprirà, ma fra i sindacati c'è chi sabota", dice il ministro Azzolina (Di venerdì 21 agosto 2020) AGI - “La scuola riaprirà ma nei sindacati c'è chi sabota” In un'intervista a “la Repubblica” la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina parla “sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano” e di “inaccettabile ricatto del sindacato che minaccia di paralizzare la ripresa scolastica”. L'affondo sul sindacato E punta dritto il dito contro il sindacato, perché “non è un mistero che i sindacati siano contrari al concorso con prova selettiva: vorrebbero stabilizzare i precari, immissione in ruolo per soli titoli” attacca la titolare del dicastero di viale Trastevere a Roma, secondo la quale c'è una sorpresa. Ed ... Leggi su agi

AssaggiDiVersi : Miss'cretinetti'di turno #GaiaBianchi cn oltre 1mln di #follower da'influenzare'si esprime così...… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola riaprirà "La scuola riaprirà, ma fra i sindacati c'è chi sabota", dice il ministro Azzolina AGI - Agenzia Giornalistica Italia "La scuola riaprirà, ma fra i sindacati c'è chi sabota", dice il ministro Azzolina

AGI - “La scuola riaprirà ma nei sindacati c'è chi sabota” In un'intervista a “la Repubblica” la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina parla “sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano” e di ...

Azzolina: la scuola riaprirà, ma nel sindacato c'è chi sabota

Roma, 21 ago. (askanews) - Le scuole riapriranno nonostante "sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano". Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, punta il dito contro il si ...

AGI - “La scuola riaprirà ma nei sindacati c'è chi sabota” In un'intervista a “la Repubblica” la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina parla “sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano” e di ...Roma, 21 ago. (askanews) - Le scuole riapriranno nonostante "sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano". Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, punta il dito contro il si ...