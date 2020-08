La scritta ‘fr*cio’ sul manifesto di Albano Coraggiosa, Schlein: «Atto vile» (Di venerdì 21 agosto 2020) Deturpare i manifesti elettorali, di qualsiasi forza politica, rappresenta di per sé uno degli aspetti più vigliacchi della competizione. Perché non prevede dialettica, perché è un Atto a senso unico, senza possibilità di replica. E, per di più, anonimo. Fa ancora più male, però, quando il tutto avviene con un insulto omofobo. La scritta «Fr*cio» su un manifesto di Albano Coraggiosa – lista che si presenta alle amministrative di Albano Laziale – è una ferita della democrazia oltre che dei diritti umani. L’insulto omofobo è arrivato, tra l’altro, a pochissime ore dall’ufficializzazione della candidatura a sindaco della cittadina di Massimiliano Borrelli. LEGGI ANCHE > ... Leggi su giornalettismo

