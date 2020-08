La Principessa Nina alla reggenza del Seborga (Di venerdì 21 agosto 2020) Dal nostro corrispondente Rino Logiacco – Giovedì 20 agosto, in occasione della festa di San Bernardo, festa nazionale del Principato, si è svolta a Seborga la cerimonia di investitura di S.A.S. la Principessa Nina Dobler ed il giuramento di fedeltà al Principato dei consiglieri della Corona e dei Priori. La cerimonia si è svolta davanti al sagrato della chiesa di San Bernardo in stile medioevale con costumi, giullari e suonatrice d’Arpa, tutto si è svolto nel rispetto delle normative anti covid. Rino Logiacco e la Principessa Nina Abbiamo visto, sentito ed applaudito al giuramento della Principessa Nina che dopo 1000 anni di storia del principato lei è la prima donna ad essere incoronata alla ... Leggi su laprimapagina

ansa_liguria : A Seborga cerimonia di investitura della 'principessa' Nina: Dobler, pandemia ha rallentato attività, a lavoro su r… - SanremoNews : Seborga incorona la sua principessa: il giuramento di Nina Menegatto raccontato in 72 immagini (Fotogallery) - TerrinoniL : Nina è ufficialmente la prima principessa di Seborga - La Stampa - PrincSeborga : RT @Rivierapress24: Oggi l’investitura di Nina Dobler, Principessa dell’autoproclamato Principato di Seborga - PrincSeborga : RT @AnsaLiguria: A Seborga cerimonia di investitura della 'principessa' Nina. Dobler, pandemia ha rallentato attività, a lavoro su riforma… -

Ultime Notizie dalla rete : Principessa Nina

Agenzia ANSA

Seborga. «Gli ultimi mesi che abbiamo vissuto sono stati drammatici. Per fortuna, a Seborga non abbiamo avuto casi di Coronavirus, ma siamo comunque molto provati per quanto successo e le conseguenze ...Ieri è stata una giornata di festa per il piccolo Principato di Seborga. Il popolo ha scelto Nina Menegatto per portare avanti la tradizione dell'autoproclamato Principato e ieri si è tenuta la tradiz ...